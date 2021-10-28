С 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина, заявил мэр Виталий Кличко. И опубликовал правила, по которым столица будет жить, когда в ней введут локдаун.

В столице на 27 октября занято 67% ковид-коек с кислородом. То есть вроде бы запасы еще есть. Однако горожане утверждают: на самом деле ситуация еще хуже. Мест в больницах уже нет, киевлян госпитализируют в поликлиники пригорода.

Возле крематория на прошлой неделе даже образовалась пробка из катафалков.

О том, по каким правилам с 1 ноября будет жить Киев - в материале "Страны".

В транспорт - с сертификатом. Как будет работать красная зона в Киеве

Основные ограничения таковы.

1. Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом (вакцинирован или выздоровел) можно будет посещать:

- заведения общественного питания,

- отели,

- спортзалы,

- фитнес-центры,

- ЦНАПы,

- управления пенсионного фонда,

- массовые мероприятия,

- ТРЦ и непродовольственные магазины.

Также весь персонал этих структур должен иметь ковид-сертификаты.

2. Дети и подростки посещают ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

Смысл этой идеи "Стране" разъяснили в КГГА: на школьных каникулах подростки часто тусуются в ТРЦ большими компаниями. Поскольку их не вакцинируют, это может стать потенциальным очагом коронавируса. Поэтому фактически несовершеннолетней молодежи запретят "тусить" в торговых центрах.

3. С понедельника дети за парты не возвращаются. Учебный процесс возобновляется только в дистанционном режиме.

В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемситуциии

4. Что касается детских садов: они работают, но с правилами "красной" зоны - при условии вакцинации 100% персонала

5. Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Последнее нововведение может быть самым проблемным с точки зрения соблюдения. Так как вряд ли у властей будет возможность массово и регулярно проверять огромный пассажиропоток в общественном транспорте.

"Мест для ковидных в Киеве нет"

О том, что сейчас происходит за гранью статистики, рассказывают жители Киева в соцсетях.

Журналист Станислав Речинский описывает случай: ночью вызывали скорую, но ковидных мест городе нет.

По его словам, отправляют в Яготин, Переяслав. В Переяславской больнице сгорела на днях элетросеть из-за большого количества концентраторов. Не рассчитана на такую нагрузку.

"А в Киеве нужно становиться в очередь. Сейчас мест нет", - написал Станислав.

Своей историей поделился врач Владимир Найштетик. Он пишет, что, вопреки словам мэра, тяжело болеют и вакцинированные.

"Пациент 80+, вакцинирован двумя дозами короновака. Последняя 25 сентября. Сейчас вторые сутки гоняют по больнице (8-я, Медиком). Причина обращения в скорую - ишемический инсульт (спутанное сознание, гримаса) (?) На фоне диабета (сахар 25).

Для проверки на ковид отвезли в 8-ю. Анализы (ПЦР трижды отрицательный) и флюшка, ковид не подтвердили. Утром выписан в Медиком для продолжения лечения в терапии. При приеме на госпитализацию был поставлен диагноз ковид (мраморная стка на КТ). Там же вызвали скорую 103 для перевозки в ковидник.

Уже более 4 часов в ожидании скорой 103. Самостоятельная перевозка запрещена. С такой помощью больной может и НЕ пережить сегодняшнюю ночь.

Вопрос - когда будут вешать на фонарь тех, кто устраивает подобный геноцид?" - пишет Владимир.

У Алены Гринько другая проблема, она касается ухода за больными ковидом.

"Когда будет решен вопрос посещения больных ковидом? Если в больнице нет места или состояние не слишком тяжелое, никто не изолирует людей в одиночной камере, за ними заботятся родственники. А в отделениях нехватка медперсонала, отсюда недостаточное внимание к больным", - пишет Алена в фейсбуке.

Жалуются горожане и на принудительную вакцинацию: "Два часа назад Мама сделала "добровольную" прививку под угрозой увольнения. Она гипертоник ей 68 сейчас ей плохо и поднялось очень давление, сердце тянет. Кто ответит за это если с ней что-то случится? Или по тихому удалите это сообщение?"

Антипрививочных настроений в целом очень много. Множество таких отзывов можно встретить в комментариях на странице главного санитарного врача Игоря Кузина, который призывает людей делать прививки.

Тем не менее, в связи с наплывом желающих вакцинироваться люди рассказывают, что препаратов начинает не хватать. Особые проблемы у тех, кто ищет, но не может найти вторую дозу "Модерны"

"Записала меня дочь в центр вакцинации в Эпицентре, ближе к дому. На час дня, пришла я раньше, толпа больше 100 человек, живая очередь, все около касс, душно, простояла полтора часа, очередь с места практические не двинулась, никто ничего не объясняет, плюнула я и поехала в Выставочный центр на левом берегу. Записалась сегодня на сегодня на 15.20, пропустили еще раньше.

Охранники при входе в корпус, порядок, никакого скопления людей, огромные площади, запускают группами по 3-5 человек, можно и без записи, помогают заполнить анкету (изначально анкета для прививания детей от туберкулёза), принимает врач, четко, 15-20 минут на все. При том, что людей несколько сотен, и много бригад врачей, все друг от друга отделены. Везде прививают только Пфайзер и Короновак. Много растерянных людей, которым нужна вторая доза Модерны, а ее нигде нет.

Пишу преимущественно для тех, кто собирается привиться, особенно в Эпицентре. Там в основном в очереди люди постарше, семьи по несколько человек, даже две беременных были. Мужчина и женщина сказали, что приходят второй день подряд, вчера не хватило вакцин. Вообще это плотное стояние больше сотни невакцинированных в толпе почти в торговом зале огромного магазина – как раз для того, чтобы подхватить этот самый коронавирус, и другие хорошие вирусы тоже, непонятно, кто эту фигню организовал и зачем.

Со слов очевидцев живые очереди с духотой и скандалами вчера и сегодня и в Оушен плазе, и в районных поликлиниках, ищите центры без очередей, как на Левобережной", - написала в фейсбуке Наталия Бондар.

Страшные кадры приходят из столичного крематория. На прошлой неделе очередь из катафалков там растянулась на два часа.