В Украине детям 12-17 лет, которым Министерство здравоохранения разрешило вакцинироваться от коронавируса, будут выдавать справку о прививках в традиционной форме "063", которая содержит данные о всех иммунизациях ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

По словам председателя национальной группы экспертов по иммунизации Федора Лапия, о ковид-сертификатах для детей или свидетельстве о вакцинации, которые получают взрослые украинцы, пока речь не идет.

Напомним, Минздрав разрешил вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо обратиться к педиатру.

Ранее мы приводили заявление Pfizer о том, что их вакцина безопасна для детей.

Также сообщали, в Европе могут разрешить прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. Фармкомпании Pfizer и BioNTech обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам с соответствующим запросом.

Тем временем, днем ранее стало известно, что в США начнут прививать от коронавируса детей с пяти лет.