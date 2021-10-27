Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, поскольку это незаконно. Однако власти планируют вакцинировать большинство взрослых до конца года.

Об этом он сказал 27 октября во время брифинга в Донецкой области.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", - сказал Шмыгаль.

По его словам, чтобы до конца года Украина успела вакцинировать большинство взрослого населения хотя бы первой дозой, в неделю по плану должно вакцинироваться минимум 1,5 млн человек.

При этом Шмыгаль заявил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации и при этом удается сохранять небольшой разрыв между первой и второй дозой.

Напомним, в течение недели украинцев начнут вакцинировать третьей дозой вакцины от коронавируса. Такую дозу будут вводить преимущественно для иммунокомпрометированных лиц, тех, у кого есть иммуносупрессия, то есть подавленный иммунитет на фоне приема кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или врожденных иммунодефицитных состояний.

Кроме того, мы писали, что Минздрав обяжет вакцинироваться от коронавируса сотрудников водоканалов и "Укрзализныци".