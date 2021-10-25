Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро. Эти средства собираются направить на финансирование расходов государственного бюджета и уменьшение негативных последствий пандемии COVID-19 на экономику.

Об этом сообщает Кабмин.

"Транш в 600 млн евро от ЕС - это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наше эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами позволяют реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства по реализации реформ в сфере управления государственными финансами, верховенства права и улучшение бизнес-климата.

Меморандум о взаимопонимании по реализации "исключительной" пятой программы макрофинансовой помощи объемом до 1,2 миллиарда евро был заключен между Украиной и Европейским Союзом в июле 2020 года. Первый транш в размере 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Шмыгаля, Украина ожидает в ноябре утверждения нового транша от МВФ в $700 млн.

Также мы сообщали, что в ЕК назвали реформу судебной системы условием получения второго транша от Евросоюза.