Минздрав Украины намерен начать вводить третий компонент вакцины гражданам. По словам главного санврача Игоря Кузина, соответствующий указ подготовят примерно в течение недели.

"В таком случае мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, например, кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - сообщил Кузин, которого цитирует РБК-Украина.

Медицинский чиновник уточнил, что за две прививки у таких людей мог не выработаться иммунный ответ, который защитил бы от коронавируса.

Бустерную дозу смогут получить люди старше 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, его можно заменить другим.

Третий укол понадобится тем, кто едет в страны, где принимают только ревакцинированных.

Власти уточнили, что этот список может быть расширен в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, как именно в Украине хотят провести полную ревакцинацию населения в 2022 году.