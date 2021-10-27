Пандемию COVID-19 в Украине удастся побороть при условии вакцинации 70% населения. Тогда в регионах можно будет снимать карантинные ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую область, передает "Укринформ".

"Государство потратило миллиарды гривен из государственного бюджета на то, чтобы доставить вакцины в Украину... 70% вакцинированного населения - это значит, что пандемия будет преодолена и мы сможем снимать ограничения в государстве", - сказал Шмыгаль.

Он привет в пример город Моршин, где из четырех тысяч местного населения вакцинированы 75%. По словам Шмыгаля, в настоящее время там всего 22 больных COVID-19, из них 8 вакцинированных и болеют в очень легкой форме и в больнице нет ни одного больного с COVID-19.

"Мы считаем, что 24 миллиона (граждан - Ред.) - это взрослое население, которое должно вакцинироваться на 100%, то есть 70% и более - это хотя бы 20 млн человек, которых хотим провакцинировать до конца года", - сказал Шмыгаль и добавил, что в неделю по меньшей мере 1,5 млн украинцев должны вакцинироваться.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав обяжет вакцинироваться от коронавируса сотрудников водоканалов и "Укрзализныци".

Также мы сообщали, что на форме полицейских появятся значки о вакцинации от коронавируса.