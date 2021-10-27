С пятницы, 30 октября, еще в семи областях ужесточат карантин. После этого в "красной" зоне окажутся уже 13 украинских регионов.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором было принято соответствующее решение, состоялось сегодня, 27 октября.

На нем было решено с 00:00 26 октября объявить красный уровень эпидопасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Немчинов также напомнил, что в "красной" зоне запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы от коронавируса.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения. Отметим, с 21 октября выехать за пределы области можно лишь с ковид-сертификатом или тестом.

Ранее мы рассказывали, что в Минздраве заявили, что, кроме вышеупомянутых областей, и Харьковская область находятся в зоне риска попадания в "красную" зону. В среднем, по данным ведомства, регион Украины может находиться в "красной" зоне карантина 37 дней.

Также сообщали, что, по данным правительства, полного локдауна в Украине не будет, но при одном условии.