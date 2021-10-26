Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в среднем регион Украины может находиться в "красной" зоне карантина 37 дней.

Об этом глава ведомства заявил в ходе онлайн-брифинга во вторник, 26 октября.

По его словам, во время весенней волны коронавируса, среднее время пребывания региона в "красной" зоне эпидопасности было 37 дней".

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что Житомирская, Львовская, Хмельницкая и Харьковская области находятся в зоне риска попадания в "красную" зону. Кроме того, в ведомстве заявили, что ситуация с коронавирусом в нашей стране ухудшается.

"За прошлую неделю показатель заболеваемости Covid-19 увеличился на 22%, уровень госпитализаций - на 20%. При этом госпитализации опережают выписки примерно на 30%", - приводит Минздрав слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

Между тем, и смертность в Украине превзошла пиковые значения весенней волны. За неделю этот показатель увеличился на 61%. Отметим, за минувшие сутки от коронавируса умерли более 700 человек, что стало антирекордным показателем

Также в ведомстве заявили, что темпы вакцинации в Украине превзошли максимальные европейские и мировые показатели и за неделю выросли на 98%: +2,7% вакцинированного населения Украины по крайней мере одной дозой за последнюю неделю. Максимальный показатель Европы - +2,6%, мира - +1,7%.

Напомним, в настоящее время в Украине восемь областей находятся в "красной" зоне.

Также ранее Ляшков заявил, что Житомирская, Львовская и Луганская области скоро перейдут в "красную" зону.