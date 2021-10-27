Власти Киева готовы к тому, что уже в ближайшие дни Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилит карантин в столице и объявит в городе "красную" зону. То есть к выходным столица перейдет в разряд городов, где допуск во всю сферу услуг будет разрешен только по ковид-сертификатам, что означает потерю доходов для торговли, общепита и прочих сфер.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в комментарии "Украинской правде".

"Мне сложно говорить, когда примет решение непосредственно Госкомиссия, но по показателям – если не произойдет чуда – мы будем подпадать под "красную" зону буквально с пятницы-субботы", - отметил Поворозник.

Также в четверг, 28 октября, могут принять решение о продлении каникул или возобновлении дистанционного обучения в школах. Городские власти уже консультируются по данному вопросу с Минобразования и Минздравом.

По словам Поворозника, все так или иначе готовятся к переходу Киева в "красную" зону - едва ли не ежедневно растет уровень вакцинации.

Как писала "Страна", в столице зафиксировали антирекорд по летальным случаям от ковида - умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. 26 октября коронавирус в столице выявили у 1 416 пациентов.

Ранее в НАН сообщили о нестыковке ковид-статистики в Киеве: положительных тестов на коронавирус оказалось вдвое больше, чем новых случаев. По данным ученых, в столице ежедневно появляется вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем объявленное количество новых случаев заболевания.