Национальная академии наук (НАН) сообщила о нестыковке ковид-статистики в Киева.

Ученые указывают, что в столице наблюдается несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений коронавируса.

"В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как из статистики новых выявлений этого не видно", - говорится в прогнозе.

Так, на графике показывается, что число новых позитивных тестов стремится к трем тысячам, а новых подтвержденных случаев заболеваемости - чуть более тысячи.

Отметим, что по данным за 26 октября Киев занимает пятое место среди регионов Украины по числу новых случаев коронавируса.

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