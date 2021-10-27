В Украине заболело ковидом еще 22,5 тысяч граждан. Эпицентр вируса - в Днепре и Харькове
За минувшие сутки в Украине выявлено 22 574 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1532 ребенка и 399 медработников. Для 692 человек вирус оказался смертельным. В больницах находятся 5 925 человек.
Также Минздрав сообщает количество выздоровевших - 11 593.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1416 случаев;
- Винницкая область – 579 случаев;
- Волынская область – 654 случая;
- Днепропетровская область – 1874 случая;
- Донецкая область – 1053 случая;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 218 случаев;
- Запорожская область – 1296 случаев;
- Ивано-Франковская область – 343 случая;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 104 случая;
- Луганская область – 674 случая;
- Львовская область – 1426 случаев;
- Николаевская область – 606 случаев;
- Одесская область – 1477 случаев;
- Полтавская область – 895 случаев;
- Ровенская область – 879 случаев;
- Сумская область – 1270 случаев;
- Тернопольская область – 660 случаев;
- Харьковская область – 1641 случай;
- Херсонская область – 1120 случаев;
- Хмельницкая область – 1019 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 580 случаев;
- Черниговская область – 321 случай.
Ранее "Страна" писала о том, что накануне в Украине был установлен новый антирекорд по смертельным случаям - за сутки 25 октября от ковида умерли 734 человека.
Также мы сообщали, что Минздрав обяжет вакцинироваться от коронавируса сотрудников водоканалов и "Укрзализныци".