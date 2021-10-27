В Украине растет заболеваемость ковидом. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Украине выявлено 22 574 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1532 ребенка и 399 медработников. Для 692 человек вирус оказался смертельным. В больницах находятся 5 925 человек.

Также Минздрав сообщает количество выздоровевших - 11 593.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1416 случаев;
  • Винницкая область – 579 случаев;
  • Волынская область – 654 случая;
  • Днепропетровская область – 1874 случая;
  • Донецкая область – 1053 случая;
  • Житомирская область – 711 случаев;
  • Закарпатская область – 218 случаев;
  • Запорожская область – 1296 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 343 случая;
  • Киевская область – 880 случаев;
  • Кировоградская область – 104 случая;
  • Луганская область – 674 случая;
  • Львовская область – 1426 случаев;
  • Николаевская область – 606 случаев;
  • Одесская область – 1477 случаев;
  • Полтавская область – 895 случаев;
  • Ровенская область – 879 случаев;
  • Сумская область – 1270 случаев;
  • Тернопольская область – 660 случаев;
  • Харьковская область – 1641 случай;
  • Херсонская область – 1120 случаев;
  • Хмельницкая область – 1019 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 580 случаев;
  • Черниговская область – 321 случай.

данные Минздрава по заболеваемости ковидом на утро 27 октября

Ранее "Страна" писала о том, что накануне в Украине был установлен новый антирекорд по смертельным случаям - за сутки 25 октября от ковида умерли 734 человека.

Также мы сообщали, что Минздрав обяжет вакцинироваться от коронавируса сотрудников водоканалов и "Укрзализныци".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться