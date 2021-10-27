В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 54 человека. Это антирекорд по летальным случаям Covid-19. 26 октября коронавирус в столице выявили у 1 416 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых пациентов с коронавирусом, по информации градоначальника:

744 женщины в возрасте от 18 до 100 лет,

493 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет,

95 девочек от 4 дней до 17 лет,

84 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

За прошлые сутки в Киеве зафиксировали 54 летальных случаев Covid-19. Среди умерших - 23 женщины от 52 до 97 лет, 30 мужчин от 44 до 93 лет и один годовалый мальчик. Это новый антирекорд. Предыдущее максимальное число летальных случаев фиксировали в столице 15 апреля 2021 года. Тогда сообщалась о 51 смерти пациентов с Covid-19, зафиксированной в течение предыдущих суток. Всего в Киеве от коронавируса умер уже 5 991 человек.

В течение 26 октября в столичные больницы с коронавирусом попали 150 человек, еще у 413 госпитализированных - подозрения на Covid-19 и пневмонии.

573 пациентов с коронавирусом вчера выздоровели. Общее число пациентов, которые преодолели болезнь, увеличилось до 227 334. Общее число случаев коронавируса в Киеве за все время пандемии - 254 337 1 416.

"Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Ибо от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей", - сообщил Кличко.

По словам мэра, всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом, сейчас продолжают готовить дополнительные места. С оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. По данным Кличко, с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.

Напомним, "Страна" писала о том, что в красную зону карантина с 30 октября переводят еще семь областей Украины. Речь о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях. Киев в числе регионов, где решили вводить локдаун, не попал.

Также мы сообщали, что НАН сообщила о нестыковке ковид-статистики в Киеве: положительных тестов на коронавирус оказалось вдвое больше, чем новых случаев.