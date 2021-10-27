В случае если все регионы Украины попадут в "красную" зону, в которой с 30 октября окажется половина регионов, по всей стране будут действовать соответствующие ужесточенные ограничения. Однако правительство не хотело бы вводить локдаун.

Об этом на брифинге 27 октября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, пишет "Укринформ".

Премьер-министр сказал, что в Кабмине не хотят вводить тотальный локдаун из-за негативных последствий для экономики.

"Мы не планируем вводить локдаун, или, по-другому сформулирую, мы не хотим вводить локдаун, так как наша экономика набирает обороты и локдаун очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль снова призвал украинцев делать прививки, чтобы не ужесточать карантин по всей стране.

"Для того, чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее в октябре Шмыгаль уже говорил, что в Украине не планируют вводить полный локдаун и останавливать экономику. Но единственной альтернативой тотальному карантину, по его словам, является массовая вакцинация.

Также мы писали, что на сегодняшний день восемь регионов находятся в "красной" зоне, а с субботы туда перейдут еще семь областей.