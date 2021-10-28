Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Дорожную карту по вакцинации, где ранее было указано, что прививки являются сугубо добровольными.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ главы ведомства Виктора Ляшко, обнародованный на сайте Минздрава.

Согласно приказу, из документа удалили десятый абзац раздела, в котором было указано, что "вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессий".

Также откорректировали восьмой абзац раздела. Из него удалили часть о том, что сейчас точно не известно, уменьшает ли вакцинация от Covid-19 риски передачи инфекции между теми, кто привит и теми, кто не иммунизирован.

Теперь эта часть будет выглядеть так следующим образом: "Вместе с тем, эффективность вакцин от коронавирусной болезни, которые сейчас проходят клинические испытания и находятся на финальных стадиях испытаний, измеряется в способности предотвратить госпитализации в связи с развитием Covid-19, тяжелой формы болезни или смертности вследствие осложнений, вызванных коронавирусом".

Напомним, в Украине запустили обязательную вакцинацию для представителей отдельных профессий - педагогов и чиновников. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против коронавируса, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

По данным ведомства, Минздрав обяжет вакцинироваться от коронавируса сотрудников водоканалов и "Укрзализныци".

Также в ближайшее время Минздрав внесет в перечень обязательной вакцинации профессии почтальонов и соцработников.