Украинский Минздрав разрешает во время вакцинации комбинировать некоторые COVID-вакцины, но это не касается китайского препарата CoronaVac.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в среду, 27 октября.

"В соответствии с рекомендациями Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, мы позволили совмещать определенные вакцины против COVID-19", - рассказал Ляшко.

По его словам, допускается комбинирование мРНК-вакцин. Например, первой дозой ввели Moderna, а вторую - можно Pfizer или наоборот. Если первая доза AstraZeneca, для второй дозы можно использовать мРНК-вакцину – Moderna или Pfizer.

"Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после CoronaVac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется, но определенные исследования проводятся", - объяснил Ляшко и добавил, что люди, вакцинированные двумя дозами препаратов по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации.

Инфографика: Минздрав

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев начнут вакцинировать третьей дозой и публиковала перечень категорий граждан, которые получат прививку.

Также мы сообщали, что в больницах Моршина после вакцинации большинства населения города нет ни одного пациента с COVID-19.