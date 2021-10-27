В Министерстве здравоохранения Украины призвали заболевших Сovid-19 вызывать "Скорую помощь" только в случае конкретных симптомов. Просто высокая температура таким симптомом не является.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга в среду, 27 октября.

По его словам, количество вызовов "Скорой помощи" в Украине за минувшие сутки достигла 55 тысяч, и это количество только растет. В связи с этим Кузин призвал украинцев вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов, в частности:

боль в грудной клетке;

признаки дыхательной недостаточности;

сатурация менее 92%.

"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады экстренно медицинской помощи. Вызывая врачей без достаточных к тому симптомов во время пандемии - это означает забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", - объяснил Кузин.

Напомним, в Украине растет количество новых случаев коронавируса. За 26 октября коронавирус выявили у 22 574 человек.

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