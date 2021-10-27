Во Львовской области в один день скончались супруги, которым было по 66 лет. Мужчина и женщина попали в реанимацию Новояворовской больницы с пневмонией 29 сентября. Женщина умерла утром 26 октября, ее муж - через 12 часов.

Как рассказал главврач медучреждения Григорий Мороза в интервью 24 каналу, прививки от коронавируса супруги не делали.

Владимир ранее уже пережил инфаркт, а у его супруге Марии диагностировали сахарный диабет. Течение заболевания у них было тяжелым.

"Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочурки, одна палата в реанимации в течение месяца.... Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты немного быстрее...". Так и случилось: они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов... Как же мучительно больно", - написала сестра умершей Леся Баранюк в Facebook.

Напомним, в стране за сутки от ковида умерли 734 человека.

Также мы писали, что с 30 октября в "красную" зону карантина переводят еще семь областей Украины - Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Харьковская область также находится в зоне риска попадания в "красную" зону. В среднем, по данным Минздрава, регион Украины может находиться в "красной" зоне карантина 37 дней.