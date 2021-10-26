С понедельника, 1 ноября, учащиеся львовских школ будут переведены на двухнедельную дистанционную форму обучения. Это касается не только старших классов, но и младших. Кроме того, в настоящее время городские власти ожидают решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о переводе города Львова в "красную" зону карантина.

"Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады", - заявил глава города.

В свою очередь первый заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил о том, что в связи с негативными показателями по заболеванию коронавирусом городская власть Львова и областные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пришли к выводу, что школьников необходимо перевести на двухнедельное дистанционное обучение, которое начнется с 1 ноября.

По словам мэра Львова, за последние двое суток в городских больницах от коронавирусной инфекции скончались 30 человек. В связи с этим, на комиссии по ТЭБ и ЧС был поставлен вопрос о переводе города Львова в "красную" зону карантина.

"Это заставит нас изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система города будет перегружена", - подытожил Андрей Садовой.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в видеообращении на Facebook.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что с 18 октября из-за высокой заболеваемости ковидом Львов начал жить по правилам "красной" зоны карантина. В частности, в школах Львова ранее уже начились двухнедельные каникулы, которые должны были продлиться до 1 ноября.

Кроме того, мы также писали, что сегодня, 26 октября, в Харькове студенты ХПИ объявили забастовку, они требуют введения дистанционки, а также прекратить увольнение не невакцинированных преподавателей. Бастующие утверждают, что сейчас в Институте много преподавателей, которые заражены коронавирусной инфекцией, в то время как руководство об этом умалчивает.