Студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (ХПИ) объявили забастовку. Они утверждают, что в учреждении много больных Covid-19 преподавателей, а руководство об этом умалчивает.

Об этом сообщает Telegram-канал "Студенты ХПИ" во вторник, 26 октября.

Студенты ХПИ объявили забастовку с пятницы, 29 октября. Таким образом, начиная с этого дня, они не выйдут на пары.

Студенты говорят, что среди преподавателей много заболевших коронавирусной инфекцией, а руководство об этом не распространяется. При этом многие образовательные учреждения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, в то время как очное отделение ХПИ продолжает работать.

В связи со сложившейся ситуацией студенты требуют, чтобы вуз соблюдал рекомендаций МОН, в частности перешел на дистанционную форму обучения. Кроме того, участники забастовки требуют перевода невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.

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