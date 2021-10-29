В Украине на сегодняшний день открыло 870 уголовных производств в отношении фальшивых ковид-сертификатов. При этом более 70 медработников могут сесть в тюрьму из-за подделки таких документов.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире ток-шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube (cмотреть с 2:35:03).

По его словам, из 870 уголовных производств по ковид-сертификатам 92% касаются подделки документов. Далее идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги, добавил глава Нацполиции.

В частности, по словам Клименко, больше 70 уголовных дел касаются медиков, которые причастны к подделкам документов о вакцинации. Также производства открыты в отношении туроператоров и турагентств, которые предлагают целые пакеты, в которые, в частности, входит поддельный ковид-сертификат.

Глава Нацполиции напомнил, что наказание за подделку таких документов - лишение свободы на срок до пяти лет.

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