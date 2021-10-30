С начала текущего года в Украине открыто около 900 уголовных производств по факту использования поддельных COVID-сертификатов. Из них почти 100 завели в течение последней недели.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

"С начала этого года мы имеем около 900 уголовных производств, половина из них по факту использования гражданами фейковых сертификатов. 73 — по медицинским работникам, и 32 по туристическим агентствам", - рассказал он.

В то же время Енин рассказал, что за последнюю неделю зарегистрировано около 100 уголовных производств. А сотрудники киберполиции ужесточили контроль над социальными сетями и закрытыми чат-ботами, где чаще всего предоставляют поддельные сертификаты.

"Мы проверяем места общепита, общественный транспорт. Наши пограничники благодаря специальному приложению проверяют подлинность COVID-сертификатов и ПЦР-тестов во время пересечения границы", - добавил он.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы. В некоторых случаях за подделку будут сажать на восемь лет.

В конце сентября "Страна" сообщала о том, что Кабмин утвердил законопроект об ужесточении ответственности за подделку сертификатов о вакцинации. Согласно проекту, штрафы за использование поддельных ковид-паспортов будут достигать 34 тысяч гривен. В качестве наказания также предложено ввести ограничение свободы до трех лет.