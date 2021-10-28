Минцифры обещает упростить процедуру верификации для получения COVID-сертификата в "Дие" и объяснило, для чего нужна так называемая "гимнастика для шеи" при входе в приложение.

Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, передает РБК-Украина.

"Это не просто "гимнастика", чтобы получить COVID-сертификат, хотя так может показаться. На самом деле это первый понятный случай, когда через мобильное приложение надо воспользоваться "Дия", - сказал Баник.

По его словам, подпись - это электронный ключ, и его значимость чрезвычайно важна. Баник отметил, что в будущем с помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили.

"Зачем нужна эта "гимнастика для шеи"? Наши нейросети должны удостовериться, что перед телефоном живой человек", - объяснил представитель Минцифры и добавил, что пользователю надо подвигаться, потому что фотографию или 3D-модель невозможно направить так, чтобы получить подтверждение личности. Живое лицо сравнивается с фотографией в биометрическом загранпаспорте или ID-карте.

"Сейчас мы работаем на тем, чтобы упростить саму процедуру получения COVID-сертификата и убрать или уменьшить продолжительность верификации через "Дия". Подпись на этой функции. Думаю, что в течение этой недели уже станет известно, что именно планируется", - сообщил Баник.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации. Подтверждающий документ можно будет получить в "Дие".

Также мы сообщали, что в "Дие" разрешили распечатывать ковид-сертификаты после 1 прививки и без биометрического паспорта. Инструкция.