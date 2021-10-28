Минздрав Украины утвердил список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19. Теперь, при определенных условиях, украинцы могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация. Также сгенерировать подтверждающий документ можно будет в "Дие".

Об этом сообщает в Facebook Михаил Радуцкий в четверг, 28 октября.

В документе указаны типы противопоказаний. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также – оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом оценки рисков.

Противопоказания могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется).

Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие).

Следствием перенесенных миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью.

В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью.

По словам Михаила Радуцкого, в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач.

Справки о противопоказаниях для вакцинации начнут выдавать в начале ноября 2021 года.

В МОЗ рассказали о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Источник: Facebook/Михаил Радуцкий

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав Украины утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 в период действия карантина, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, всех учреждений образования от дошкольного до высшего.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения разрешило вакцинировать от коронавируса детей 12-17 лет препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Причем делать им укол можно независимо от принадлежности к группе риска.