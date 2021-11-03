В среду, 3 ноября, в Запорожье прошла акция протеста противников вакцинации от коронавируса. Участники митинга не придерживались карантинных ограничений и вступили в стычки с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Митинг прошел возле Запорожской областной государственной администрации. Участники выступали против вакцинации от коронавируса. Как видно на кадрах с места событий, митингующие не придерживались карантинных мер - не соблюдали социальную дистанцию и многие были без масок.

"Сотрудники полиции, несшие службу по охране общественного порядка, приступили к разъяснительной работе, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания, используя звуковые усиливающие устройства", - сказано в сообщении.

В итоге пятеро нарушителей, которые "не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали стражей порядка и других участников собрания" задержали, во время задержания один мужчина "упал" и ему вызвали "Скорую".

На видео из социальных сетей Запорожья видно, что причиной травмы пострадавшего стало вовсе не падение, а действия полиции.

Напомним, 3 ноября, противники вакцинации устроили митинг и в Киеве, под стенами Верховной Рады.

Как прошел митинг и в чьих интересах он собирался подробно разбиралась "Страна".