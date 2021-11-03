В среду, 3 ноября, противники вакцинации и карантина митинговали под стенами Верховной Рады. На акцию приехали "антивакцинаторы" из разных областей Украины.

Они обвинили власть, в лице президента и Кабмина в том, что карантинными ограничениями нарушают конституционные права и поребовали "восстановить правопорядок в Украине", "запретить принудительную медицину" и "организовать надлежащее образование детей.

Организовал митинг известный львовский ковид-диссидент Остап Стахив, который постоянно проводит уличные акции во Львове - как против незаконной застройки, так и с требованием отключить газ российскому консульству. То есть это "активист" широкого профиля.

Обращает на себя внимание, что полиция почему-то не мешала "антивакцинаторам" перекрывать улицу Грушевского и мешать проезду. И вела себя достаточно лояльно к ним. Поэтому в соцсетях уже заговорили о том, что акция одобрена властями. Хотя в Минздраве ее уже осудили.

На месте присутствовал корреспондент "Страны". Рассказываем, как прошел митинг и в чьих интересах он собирался.

Как прошел митинг под Радой и ОП

Участники митинга начали собираться около 8 утра в Мариинском парке. Все они были без масок. Это было одним из правил организаторов.

По приблизительным оценкам всего собрались около тысячи человек. Организаторы заявили, что людей должно было быть больше, но полиция блокирует автобусы на которых участники акции добирались до Киева.

Основные требования протестующих были такие:

Не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался.

Сохранить очное образование для детей.

Снять карантинные ограничения.

Протестующие на митинге против вакцинации и карантинных ограничений

План марша был таким: протестующие разбились на группы и распределились по правительственному кварталу, чтобы стоять практически на всех перекрестках. Они собирались таким образом "ловить" депутатов на подходах к Раде, чтобы передать им свои требования.

Протестующие заблокировали улицу Грушевского возле Кабмина, переулок Крепостной возле центрального Дома офицеров, перекрестки улиц Липская и Институтская, Институтская и Ольгинская, Лютеранская и Заньковецкая, улицу Парковая.

Из-за блокировки дорог в правительственном квартале возникли пробки.

Среди заблокированного транспорта был и общественный автобус

Участники акции скандировали "нет медицинскому терроризму!" Периодически происходили словесные перепалки между ними и полицейскими, но обошлось без стычек.

Заблокированные водители сигналили протестующим.

Один из таксистов хотел прорваться, но его заблокировали и отбили зеркало бокового вида.

Последствия "прорыва"

Правоохранители почти не мешали противникам вакцинации и выстроились в коридор у входа на территорию Рады. То есть прорваться к депутатам не удалось.

Правоохранители не пустили протестующих к стенам Верховной Рады

После этого часть участников акции протеста, около двухсот человек, направилась к Офису президента, чтобы передать свое обращение к президенту. Там они озвучивали в громкоговоритель, почему выступают против карантинных ограничений.

Протестующие у Офиса президента

В Мариинском парке во время акции было припарковано несколько десятков автозаков правоохранителей. Но они никак не реагировали на блокировку дорог протестующими.

Автозаки в Мариинском парке

На митинге заметили Надежду Савченко с сестрой Верой, которым недавно вручили подозрение из-за использования поддельных ковид-сертификатов при пересечении границы.

Надежда и Вера Савченко

Экс-нардеп прокомментировала "Стране" свое участие в акции протеста.

"Мы украинцы, мы граждане Украины, а государство нарушает права человека, поэтому мы сегодня на этой акции. Эта акция исключительно за права человека. Нарушены следующие права человек: право на работу, на образование.

Каждый имеешь право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. Также нарушено права человека на медицину.

За все права человека, которые нарушены нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная",- заявила Савченко

Также она прокомментировала вручение подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.

По ее словам, никакого документа кроме загранпаспорта гражданина Украины при возвращении из-за границы быть не должно, а ПЦР-тест, сертификат - это не документы которые регламентируется законами Украины.

"Сейчас дело находится в суде. Цель этого дела, это запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали не покупали и не использовали",- рассказала Савченко.

Около 11 участники акции "антивакцинаторов" разблокировали проезд транспорта в правительственном квартале. Они вернулись под Раду, скандируя "мы не рабы!" Затем состоялось Вече.

Во время него один из идейных лидеров протестующих Остап Стахив призвал собравшихся не общаться со СМИ.

"К вам подходят представители зомбоящика, чтобы взять комментарий, а потом дать текст против вас. С преступниками нет хороших дел, мы не общаемся с теми кто говорит не правду и сеет в народе панику", - заявил Стахив.

В конце "антивакцинаторы" почтили минутой молчания всех погибших в следствие вакцинации от коронавируса.

К слову, Остап Стахив, который организовал митинг - известный галичанский активист, которого СМИ во Львове часто называют "провокатором". И подозревают в организации проплаченных митингов.

В Минздраве назвали прошедший митинг "насмешкой над медиками и над семьями, потерявшими родных". Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко.

"Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - сказал министр во время брифинга.

Что происходит в Украине с ковидом и нужно ли прививаться?

Статистика госпитализаций и смертей однозначно против оппонентов карантина и вакцинации.

По смертности Украина вчера вышла на второе место в Европе, по новым случаем заболевания - на третье. Госпитализации сегодня тоже обновили антирекорд: вчера положили в больницы более пяти тысяч ковидных пациентов.

Как это связано с уровнем вакцинации населения? Попробуем сравнить его в разных странах ЕС и проверить, есть ли там катастрофа, аналогичная украинской.

Украина при 700 смертях в сутки, по данным сервиса Our world in data, имеет 17,1% привитого населения.

Тогда как Германия при 66% полностью привитых, вчера показала 142 умерших от "короны". Во Франции - 68% привитых и 74 смерти. При том же уровне иммунизации в Британии - 292 умерших.

И тут надо учитывать, что в этих странах населения на порядки больше, чем в Украине. А умерших - в три-пять раз меньше.

А вот в Румынии при 30% вакцинированных уже 586 жертв коронавируса за вчерашний день. То есть корреляция между долей привитого населения и смертностью однозначная.

Согласно исследованиям и наблюдениям, вакцинация сводит риски тяжелого течения болезни к нулю или весьма небольшим значениям. И в минздравах ряда стран (в том числе украинском) эти данные подтверждают, изучив медкарты людей, поступающих в больницы.

Но вот о чем украинские медчиновники и власти предпочитают не распространяться - это их личные провалы в подготовке к нынешней волне пандемии.

Никто не спорит, что низкий уровень вакцинации приводит к более тяжелому течению болезни и быстрому заполнению больничных коек. Но нельзя вычеркивать из уравнения и нехватку кислорода в украинских больницах - что может быть причиной смертей там, где человек мог бы выжить, даже будучи зараженным коронавирусом.

Провал с кислородом - уже второй по счету - украинская власть всячески замалчивает, хотя на местах об этом бьют тревогу врачи и волонтеры.

Иными словами, в бедных и коррумпированных странах смертность от коронавируса обусловлена не только низкими темпами вакцинации, но и аховым состоянием госуправления. Что, впрочем, не отменяет необходимости снижать эти риски хотя бы вакцинацией, которая сегодня доступна уже всем.

И в этом разрезе выходить на улицы стоило бы не с требованиями отменить карантин или вакцинацию. А найти и наказать виновных в том, почему больницы в разгар пандемии остались без кислорода.

А шире - отменить "реформы", которые начались еще при Супрун, оставившие украинцев без нормальной медицинской помощи и заставившие уволиться врачей, которых сегодня в больницах резко не хватает.

Но, видимо, кому-то выгоднее спустить этот пар в свисток и создать образ врага - "антивакцинаторов", которых в один голос проклинают лояльные Банковой спикеры на телеканалах и соцсетях. Мол, именно они виноваты в той коронавирусной катастрофе, которая творится сегодня в Украине.