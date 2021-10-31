В среду, 3 ноября, в Киеве собираются устроить протесты против обязательной вакцинации, ковид-сертификатов и карантинных правил. Мероприятия собираются провести перед главным входом в Верховную Раду. Начало акции в 07:30.

О требованиях организаторы акции организаторы рассказали в своем видеоролике в YouTube.

"Тебя устраивает власть? Новая правовая реальность? Полтора года власть правого беспредела правительства и судебного процесса дали нам понимание двух вещей - они не остановятся, если мы их не остановим. Суды сами по себе ничего не решат. Нужно действовать. Поэтому мы выходим на свою борьбу, на протест! Мы выводим на новый уровень. Ты с нами? Кто это "мы"? Движение "Права людини", - говорится в заявлении организатора протеста и основателя движения "Права людини" Остапа Стахива и истца в деле о незаконности карантина Александра Гумирова.

Требования также прописаны строкой: "За восстановление правопорядка в Украине, за отмену идиотских карантинных правил, за запрет принудительной медицины, за надлежащее образование наших детей, за свободу реализации права на труд и предпринимательскую деятельность, за наши права!" - говорится в видеообращении.

Напомним, с 1 ноября в Киеве начинает действовать красная зона карантина, когда непривитых не пустят на работу.

Тем временем в Украине "красная" зона распространилась на 15 областей.