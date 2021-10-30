В Украине, по крайней мере, одну дозу прививки от коронавируса получили почти 85% работников детских садов и почти 92% работников специализированных учебных заведений.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Двумя дозами вакцинировались почти 76% работников специализированных заведений и около 62% воспитателей садиков.

Самые высокие показатели вакцинации (по крайней мере, одной дозой) среди сотрудников дошкольных учреждений в Тернопольской области – 97,7%; Харьковской – 95,2%; Донецкой – 92,9%.

Наибольшее количество вакцинированных (хотя бы одной дозой) педагогов в специализированных заведениях Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8% и Черкасской – 97,3%.

По состоянию на 30 октября порог прививки в 80% среди учителей специализированных заведений достигнут во всех областях страны.

Показатель вакцинации работников детских садов в 80% еще не достигнут в восьми регионах. Порог прививки у 80% работников школ достигнут всеми областями страны.

Напомним, что киевские школьники с 1 ноября переходят на дистанционку.

Также мы писали, что ВОЗ рекомендует не закрывать школы из-за пандемии коронавируса. Эксперты ВОЗ полагают, что прошлогодний опыт показал, что закрытие школ несет больше вреда, чем пользы.