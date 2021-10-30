В Украине начинают массовую вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Власти на местах уже формируют мобильные бригады, которые будут ездить по школам и прививать детей.

Прививать с этого возраста власти разрешили в октябре. И уже есть первые результаты кампании.

Необходимость вакцинировать подростков объясняют штаммом "Дельта", который поражает детей сильнее, чем предыдущие штаммы.

При этом делать прививку этих возрастов можно будет лишь после согласия родителей. И пока никаких ограничений для невакцинированных детей не вводят.

Собрали подробности о том, как и чем вакцинируют несовершеннолетних в Украине.

Привили почти 16 тысяч несовершеннолетних

Раньше массовая вакцинация от Covid-19 охватывала украинцев, начиная с 18 лет. Компании-производители в первую очередь тестировали вакцины на взрослом населении и только потом стали проводить исследования с участием несовершеннолетних, поэтому их в мире начали прививать позже.

В Украине прививать от коронавируса детей от 12 до 18 лет начали летом. Но сначала это носило скорее исключительный характер. В основном прививали детей из групп риска - с сопутствующими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, переживших трансплантацию.

С октября же разрешили вакцинировать всех детей от 12 лет на общих условиях. Об этом говорилось в приказе Минздрава от 13 октября. Это объяснили ростом заболеваемости среди детей.

"В связи с ростом заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска" - говорится в приказе.

Получить прививку от Covid-19 могут дети, у которых уже сделаны все другие положенные прививки от инфекционных заболеваний "с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации". Под противопоказаниями имеют в виду серьезную аллергическую реакцию на один из компонентов вакцины, а также миокардиты или перикардиты после первой дозы вакцины. Если зафиксированы проблемы с сердцем после прививки - рекомендовано пока не колоть вторую дозу - до получения научных данных.

Всех несовершеннолетних прививают "Пфайзером" по схеме две дозы с интервалом 21-28 день между ними. Все это прописано в приказе Минздрава.

По данным системы СНБО, первых двух несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет привили в апреле в Черновицкой области. В июле впервые привили подростка в возрасте от 12 до 15 лет - в Черкасской области. С тех пор показатели по вакцинации несовершеннолетних растут.

По состоянию на 28 октября в Украине от коронавируса всего были привиты 2 713 детей в возрасте от 12 до 15 лет и 13 274 подростков от 16 до 18 лет.

Данные по привитым несовершеннолетним в Украине в октябре

В октябре больше всего привитых 12-15 лет было в Черновицкой области (460), Днепропетровской (326), Черкасской (193), Полтавской (190), в Киеве (185).

Карта привитых от коронавируса в возрасте 12-15 лет. Октябрь

Что касается привитых от 16 до 18 лет, то в октябре больше всего их вакцинировали в Киеве (1358), Днепропетровской области (1020), Полтавской области (951), Херсонской области (838), Ровенской области (818).

Карта привитых от коронавируса в возрасте 16-18 лет. Октябрь

Кстати, электронные ковид-сертификаты дети от 12 лет получить не смогут, поскольку для этого нужна цифровая подпись, которую оформляют с 18 лет, но в Минцифре сообщили, что работают над этим вопросом.

Массовая вакцинация по школам

После того, как Минздрав дал добро на вакцинацию от 12 лет, в Украине начинают разворачивать массовую вакцинацию в учебных заведениях.

В Днепропетровской области 28 октября руководителей профтехучилищ, колледжей и вузов уведомили о том, что собираются запустить массовую вакцинацию от ковида детей от 12 лет с выездом медбригад в учебные заведения. Об этом говорится письме Департамента образования и науки. Судя из текста, в первую очередь планируют привить детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Департамент образования сообщил, что сейчас разрабатывают график выезда мобильных бригад и попросил предоставить предложения по датам выезда до 29 октября, то есть на это руководителям образовательных учреждений дали сутки.

Письмо Департамента образования Днепропетровской области

Вакцинация детей от 5 лет

Не за горами вакцинация детей от 5 лет.

В Pfizer уже обратились и к регулирующему органу Евросоюза - Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с просьбой разрешить вакцинировать детей от 5 до 11 лет. Компания предоставила результаты испытаний, в которых приняли участие четыре с половиной тысячи детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Такие производители вакцин, как AstraZeneca, Novavax и Johnson&Johnson также работают над созданием препарата для детей.