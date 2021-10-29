В Украине утвердили перечень медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавируса. Всего в нем 16 пунктов.

Этот факт важен с той точки зрения, что сегодня украинцев фактически подводят к обязательной вакцинации - в частности, угрозами лишить работы во многих сферах.

Но теперь, в случае наличия противопоказаний врачи смогут выдавать справки, которые подтвердят необходимость освобождения от вакцинации. Правда, если окажется, что риск существует в отношении только одной вакцины и можно привиться другой, документ об освобождении не выдадут.

Разбирались, что написано в перечне противопоказаний, о каких вакцинах идет речь и когда начнут выдавать справки.

AstraZeneca, Janssen

Абсолютным противопоказанием для вакцин на векторной платформе является тромбоз и тромбоцитопения. В первом случае речь идет о повышенной свертываемости крови и образовании сгустков, во второй, наоборот, о повышенной кровоточивости.

Украинцам из вакцин на векторной платформе кололи AstraZeneca/Covishield и Janssen от Johnson&Johnson. "Янсен" кололи украинцам в Польше и Венгрии.

Конкретно AstraZeneca и Janssen противопоказаны лицам, у которых было одно из следующих состояний:

- гепариноиндуцированная тромбоцитопения (HIT);

- синдром тромботических антифосфолипидных антител (АФС);

- значительный венозный или артериальный тромбоз с тромбоцитопенией после применения вакцины против COVID-19 на векторной платформе.

Людям с тромбозом церебрального венозного синуса (CVST) с тромбоцитопенией стоит делать прививку только, если потенциальная польза превышает потенциальные риски и им можно предложить альтернативную вакцину против Covid-19.

В перечне противопоказаний также говорится, что при выборе вакцин для прививки беременных лучше отдавать предпочтение мРНК-вакцинам - то есть Pfizer и Moderna, а не векторным, то есть не AstraZeneca.

Если же беременная получила первую дозу векторной вакцины или была вакцинирована первой дозой до наступления беременности, то колоть вторую можно только после надлежащего информирования о сопоставлении рисков и пользы.

"В противном случае, введение второй дозы вакцины на векторной платформе отсрочивается до окончания беременности или вводится мРНК вакцина" - говорится в документе.

CoronaVac

На официальном ресурсе Минздрава о вакцинации vaccination.covid19.gov.ua сообщают, что беременным и кормящим грудью нельзя применять CoronaVac/Sinovac Biotech.

Также там указано, что от нее следует отказаться тем, кто имеет в анамнезе синдром Гийена-Барре.

Данные с сайта vaccination.covid19.gov.ua

Pfizer, Moderna

Абсолютным противопоказанием для мРНК-вакцин, которыми являются Comirnaty (Pfizer) и Moderna, являются такие проблемы с сердцем, как миокардит или перикардит.

Миокардит - это воспаление сердечной мышцы, перикардит - оболочки сердца. Симптомы этих состояний включают усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

В Европе и США было установлено, что в редких случаях такая побочка может возникать именно после этих вакцин, причем в зоне риска в основном молодые люди до 39 лет. Как правило, миокардит после вакцинации протекал в легкой форме и проходил через несколько дней, но ряд стран решили подстраховаться и отказались колоть "Модерну" молодежи.

В списке украинского Минздрава говорится, что, если проблемы с сердцем возникли после первой дозы мРНК-вакцины, то вакцинацию второй следует отложить. При этом для консультации нужно обратиться к кардиологу или семейному врачу.

Также Минздрав отмечает, что чаще всего случаи миокардита отмечались в течение недели после второй дозы у молодых людей мужского пола.

Также у каждой вакцины есть свой перечень специфических противопоказаний. Например, "Пфайзер" нельзя использовать людям с аллергией на полиэтиленгликоль, полисорбат. То есть речь идет не о сезонной аллергии, а именно аллергии на конкретные компоненты вакцины. Но это, как правило, единичные случаи.

Общие противопоказания для всех вакцин

Не делают прививку во время острой болезни с повышением температуры выше 38 градусов. Вакцинацию рекомендуют делать спустя две недели после выздоровления.

Для тех, кто не был привит ни одной дозой и заболел Covid-19, прививку советуют делать не раньше, чем через три месяца после начала болезни. По желанию можно сделать и раньше, но не менее, чем через 28 дней после появления первых симптомов. Такие же рекомендации для тех, кто был привит первой дозой. Вторую - не раньше, чем через 4 недели.

Если во время ковида применялось лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой - то прививаться можно не ранее, чем через 90 дней.

При вакцинации от других инфекционных болезней (не ковида) нужно выдержать промежуток не менее 14 дней.

Если нужно сделать пробу с туберкулином или анализ крови высвобождения интерферона-γ (IGRA) (средство диагностики активной или латентной туберкулезной инфекции), то лучше делать это до вакцинации от ковида или спустя 4 недели.

Абсолютным противопоказанием является аллергическая реакция на компоненты вакцины после первой дозы.

А вот людям с такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, наоборот, рекомендовали привиться от Covid-19, поскольку в случае болезни есть риск тяжелого течения.

То же и в отношении онкобольных, ВИЧ-позитивных и людей с аутоимунными заболеваниями. Правда, если они получают курс имунноподавляющей терапии, то нужно посоветоваться с врачом, поскольку прививка может не иметь нужного эффекта. В случае назначения такой терапии, в МОЗ советуют вакцинироваться за две недели до ее начала.

Когда начнут давать справки об освобождении?

По словам главы комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в каждом конкретном случае решать соответствует ли диагноз противопоказаниям, должен исключительно врач.

Справки о противопоказаниях для вакцинации от Covid-19 начнут выдавать с ноября.

При этом данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вносить в электронные системы охраны здоровья, значит, документ об этом можно будет сгенерировать в "Дие".