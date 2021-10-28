В Украине 118 человек скончались после вакцинации против COVID-19. Такие данные указывает Минздрав в ответе на запрос журналистов. При этом медицинские чиновники никак не связывают эти смерти с последствиями вакцинации. По данным на 21 октября, всего в Украине две дозы вакцины получили 6 829 174 человек, а одну - 8 557 657 человек.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Всего с начала вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине по состоянию на 21 октября 2021 года было зафиксировано 3 167 сообщений (0,021% от общего количества прививок) от государственного предприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации, из них: несерьезные случаи – 2 808; серьезные случаи – 359 (из них 118 летальных исходов)", - говорится в сообщении.

В Минздраве объясняют, что согласно протоколам расследования летальных исходов, все неблагоприятные события после иммунизации относятся к случайности и связаны с прививкой только по времени. По мнению медиков, ни один из этих случаев не связан с применением вакцин против COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав одобрил испытания на жителях Киева и Винницы иностранных вакцин против коронавируса.

Также мы сообщали, что Минздрав изменил Дорожную карту вакцинации украинцев, убрав из нее слово "добровольная".