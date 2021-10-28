Вакцины от коронавируса, которые используются для иммунизации населения в Украине, хорошо изучены и эффективны, они не вызывают бесплодия и не меняют ДНК. В Минздраве призывают делать прививки и не верить фейкам.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украина 24".

Кузин напомнил, что применяемые в Украине вакцины от коронавируса уже хорошо изучены, есть исследования об их эффективности. Информация о том, что прививка может изменить ДНК или вызвать бесплодие - фейк.

"Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК", - призвал Кузин.

Главный санврач напомнил, что вакцинация от коронавируса - это эффективный способ защиты, ведь даже если привитый человек заболеет, то вероятнее всего перенесет заболевание в легкой форме. При этом сейчас большинство тех, кто умирает от коронавируса - это пожилые люди.

"И я бы призвал каждого защитить своих родных и близких, и побудить их к вакцинации, побудить провести вакцинацию, потому что это действительно неотвратимые потери, потери которые невозможно будет никогда вернуть", - сказал Кузин.

Напомним, Доктор Комаровский предрек украинцам "последнюю осень" из-за ситуации с ковидом и призвал вакцинироваться.

Также сообщалось, что в Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцинации против ковида.