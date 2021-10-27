Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пользователи Facebook и других социальных сетей беспрепятственно публикуют дезинформацию о вакцинах против коронавируса. Причем такие посты преобладают над правдивыми данными о препаратах.

Об этом Псаки сказала 27 октября на регулярном брифинге в Белом доме, который транслировали его официальные аккаунты.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать отношение администрации Джо Байдена к тому, что Facebook, по данным СМИ, продолжает лидировать среди других соцсетей в плане распространения дезинформации об инфекции и вакцинах.

"Мы, конечно же, видели эти сообщения, и, к сожалению, для нас неудивительно слышать, что Facebook знал об этих проблемах. Знал о них, возможно, еще в начале этой пандемии. Эти сообщения нас не удивляют", - ответила Псаки.

Она добавила, что еще в июле представители администрации говорила, что "соцсети являются основным каналом для распространения неверной информации о COVID-19, учитывая их огромное влияние в обществе".

"И с тех пор мы продолжаем наблюдать, как платформы шире распространяют направленный против вакцины контент, а не достоверную информацию. В этом и заключается основная проблема. И это то, что мы продолжаем наблюдать", - констатировала Псаки.

Руководство компании Facebook не раз откладывало реализацию предложений своих сотрудников по поводу борьбы с недостоверной информацией о вакцинах. Эксперты связывают промедление с опасениями компании, что изменения могут негативно сказаться на ее прибыли.







Ранее "Страна" сообщала, что около 20 мировых СМИ опубликовали серию разоблачительных материалов о потакании соцсети Facebook разжиганию ненависти и других серьезных проблемах.

Марк Цукерберг в ответ заявил, что работу компании пытаются исказить.