Венское бюро по туризму открыло аккаунт в сервисе OnlyFans для демонстрации художественных работ с обнаженными частями тела известных мастеров - живописцев Эгона Шиле, Рихарда Герстля, Коломана Мозера, Амедео Модильяни, которые блокируются в Facebook и Instagram из-за внутренних правил сетей.

оОб этом сообщается на сайте венского бюро по туризму.

Этот проект должен привлечь внимание к проблеме свободы искусства в условиях цензуры интернет-платформ.

Коллаборация четырех художественных музеев и Бюро по туризму Вены получила название Vienna strips on OnlyFans. Платная платформа стала единственной альтернативой для изображений картин, которые Facebook и Instagram считают порнографическими и удаляют.

Увидеть известные картины, которые в других соцсетях считаются слишком откровенными, смогут обладатели платной подписки. Они также получат входной билет на реальную выставку в художественные музеи Вены.

"В социальных сетях алгоритмы решают, сколько "обнаженки" разрешено показывать, поэтому часто цензуре подвергаются всемирно известные произведения искусства. Мы задались вопросом: сколько "обнаженки" для нас допустимо и кто может решать, что считается оскорбительным. В культурном мегаполисе Вены есть ответ на этот вопрос: искусство "ню" является общественно-политической и художественной частью истории культуры", - подчеркнул директор Бюро по туризму Вены Норберт Кеттнер.

Напомним, картину с обнаженной Черновол в окружении Турчинова с Пашинским купил за $3 200 бизнесмен из Харькова.

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