Более 25 миллионов долларов выложили на аукционе Sotheby's за картину таинственного британского уличного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке" (Love Is in the Bin), которая ранее выставлялась на торги под названием "Девушка с воздушным шаром" и начала самоуничтожаться сразу после покупки, когда за нее выложили 1,2 миллиона евро. Об этом сообщает Deutsche welle.

Изрезанная скрытым в раме шредером картина получила повреждения нижней части, но частично сохранилась и была выставлена на аукцион по еще большей цене, чем ее приобрела коллекционер из Европы в 2018 году, которая и переименовала полотно в "Любовь в мусорном баке".

На этот раз начальная цена лота составляла 7 миллионов долларов. После 10-минутной войны торгов между девятью участниками, которые находились в торговом зале, а также онлайн и по телефону, произведение искусства было продано по цене, превышающей первоначальную оценку более чем в три раза.

Вероятно, особую ценность полотну придает его история. Sotheby's заявил, что этот трюк с измельчением делает картину "лучшим произведением искусства Бэнкси". К слову, механизм запуска самоуничтожения холста до сих пор остается загадкой, как и личность самого Бэнкси.

Загадочный уличный художник так до сих пор и не идентифицирован. Он начал свою карьеру как художник-граффити, окрашивая здания и стены в британском Бристоле, Британия. Юмористические образы и особый стиль сделали его одним из самых известных художников в мире. Некоторые из этих произведений были проданы за миллионы, другие нуждаются в защите от вандалов - в частности, те, которые украшают случайные стены по всему миру. Темой творчества загадочного Бэнкси являются социально-политические мотивы, направленные против социального неравенства, войны и капитализма.

