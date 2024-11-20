Россия планирует до 2045 года разделить Украину на три части и может озвучить эту идею избранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в разведке.

По ее данным, в прогнозе Министерства обороны РФ к указанному сроку описано деление Украины на три такие части:

"Новые регионы России" – часть, куда войдут "официально" аннексированные и "включенные" в состав РФ Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым. "Пророссийское государственное образование" на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и Киева. Подразумевается, что в этой части будет пророссийская власть и российские военные базы. "Спорные территории" (западная часть Украины) – Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская области. Кремль хочет решать будущее этих территорий совместно с Венгрией, Польшей и Румынией.

Между тем журнал The Economist считает, что боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году, и Киеву придется примириться с потерей территорий.

Задолго до войны мы писали, как в американском кино изображают украинцев и показали кроме прочего раздел Украины.