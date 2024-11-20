Боевые действия в Украине могут прекратиться в 2025 году.

Такое мнение высказал автор британского журнала The Economist в специальном приложении "Мир впереди 2025".

"Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа", - рассуждает издание.

По его оценке, у США заканчиваются и деньги, и оружие для помощи Украине, а им еще нужно помогать Израилю и Тайваню. У Европы ресурсов еще меньше, а сама Украина не справится. Поэтому растет давление на администрацию, что может привести к заключению мирного соглашения.

Издание считает, что Украине "придется смириться с потерей части своей территории", Киев вряд ли получит приглашение в НАТО, но возможны некие гарантии безопасности.

"В любом случае, по крайней мере сейчас кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня. Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Это не идеальный вариант, да, но гораздо лучше, чем то, как обстоят дела сейчас", - резюмирует The Economist.

Сегодня Reuters сообщило, что Владимир Путин открыт для дискуссий о мире в Украине с будущим президентом Дональдом Трампом на основе завершения войны по линии фронта.

А вот в самой Украине против переговоров. Владимир Зеленский критически отозвался об идее сесть за стол с Путиным.