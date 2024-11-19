Большинство украинцев хотят скорейшего окончания войны путем переговоров.

Об этом свидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup.

Согласно исследованию, проведенному в августе и октябре 2024 года, в среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы Украина как можно скорее провела переговоры о прекращении войны. И только 38% считают, что страна должна продолжать борьбу до победы.

В 2022 году войны до победного конца хотели 73% респондентов. В следующем году их количество снизилась уже до 63%. А теперь впервые большинство составили те, кто выступает за скорейшее окончание боевых действий.

Также опрос показал падение поддержки продолжения боевых действий.

"С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля 2022 года, линия фронта конфликта в основном оставалась на востоке и юге страны. В 2022 году эти регионы меньше остальных хотели продолжения боевых действий (63%), хотя большинство поддерживало их (61%). Со временем поддержка продолжения войны ослабла во всех регионах Украины, независимо от того, насколько близко они находятся к линии фронта. В 2024 году поддержка повсюду упала ниже 50% ", - сказано в материале института.

На днях мы сообщали, что украинцы стали сильно меньше жертвовать на армию.

Также мы приводили результаты опроса, по которому большая часть украинцев высказались о необходимости закрыть телемарафон единых новостей.