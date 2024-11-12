Большая часть опрошенных социологами украинцев высказались о необходимости закрыть телемарафон единых новостей.

Об этом свидетельствует свежий опрос об отношении и доверии к украинским медиа, проведенный InMind за деньги американского агентства USAID.

За закрытие единого вещания и возвращение каналов к собственным проектам высказались 45% респондентов, против - 32%. 10% из последней категории хотят видеть такой формат подачи новостей даже после завершения войны.

Не доверяют информации телемарафона 43% опрошенных, доверяют - 37%. Только 35-37% опрошенных считают, что информация в марафоне подается полно, достоверно и точно.

Доверие к единым новостям упало и среди их постоянных зрителей: с 81% в начале войны до 67% сейчас.

"В 2024 году наблюдается увеличение потребления новостей в социальных сетях, одновременно использование новостных сайтов уменьшается. Потребление новостей в ТВ, радио и печати осталось на уровне прошлого года", - резюмировали авторы исследования.

Напомним, в конце октября Еврокомиссия раскритиковала украинский единый телемарафон. В отчете ЕК о прогрессе Украины для вступления в Евросоюз ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего.

На это в Минкульте заявили, что "рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" взяты во внимание", но закрыть его планируют только после завершения военного положения.