Министерство культуры Украины отвергло призыв Еврокомиссии закрыть национальный единый телемарафон еще до конца войны.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минкульте заявили, что "рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" взяты во внимание", но закрыть его планируют только после завершения военного положения.

На следующий год на телемарафон потратят 2,2 млрд гривен.

Напомним, накануне Еврокомиссия впервые раскритиковала украинский единый телемарафон.

В отчете ЕК о прогрессе Украины для вступления в Евросоюз ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призывают "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт", не дожидаясь завершения войны.

Ранее мы писали, что новый министр культуры Украины Николай Точицкий против остановки телемарафона.

А Владимир Зеленский говорил, что украинские журналисты сами решили объединиться для вещания в формате единого телемарафона, чтобы бороться с дезинформацией.

Также в Раде заявляли, что единый телемарафон должен остаться в эфире до завершения войны. По мнению главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, телемарафон является источником полностью верифицированной информации.