Еврокомиссия впервые раскритиковала украинский единый телемарафон.

В отчете ЕК о прогрессе Украины для вступления в Евросоюз ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего.

Украину призывают "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт". Причем не дожидаясь завершения войны.

"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии", – говорится в документе.

Кроме того, упрекается отдельно телеканал "Рада", что он редко зовет на эфиры оппозицию.

Напомним, ранее сообщалось, что новый министр культуры Украины Николай Точицкий против остановки телемарафона.

А Владимир Зеленский говорил, что украинские журналисты сами решили объединиться для вещания в формате единого телемарафона, чтобы бороться с дезинформацией.

Также в Раде заявляли, что единый телемарафон должен остаться в эфире до завершения войны. По мнению главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, телемарафон является источником полностью верифицированной информации.