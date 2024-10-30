Еврокомиссия впервые раскритиковала единый телемарафон в Украине
Еврокомиссия впервые раскритиковала украинский единый телемарафон.
В отчете ЕК о прогрессе Украины для вступления в Евросоюз ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего.
Украину призывают "постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт". Причем не дожидаясь завершения войны.
"В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии", – говорится в документе.
Кроме того, упрекается отдельно телеканал "Рада", что он редко зовет на эфиры оппозицию.
Напомним, ранее сообщалось, что новый министр культуры Украины Николай Точицкий против остановки телемарафона.
А Владимир Зеленский говорил, что украинские журналисты сами решили объединиться для вещания в формате единого телемарафона, чтобы бороться с дезинформацией.
Также в Раде заявляли, что единый телемарафон должен остаться в эфире до завершения войны. По мнению главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, телемарафон является источником полностью верифицированной информации.