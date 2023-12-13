"Единый телемарафон" неэффективен, из-за него зрители ушли в телеграм-каналы.

Такое мнение высказал новый глава комитета Рады по свободе слова нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Выполняет ли он функцию качественного донесения информации до наших зрителей и избирателей? По-моему, нет. В конце концов, то, что люди побежали в телеграмм-каналы, показывает, что нет", - объяснил он.

В тоже время, по мнению Юрчишина, пока альтернативы телемарафону нет.

"Имеем ли мы сейчас какие-то другие решения, как не допустить возвращения "не все так однозначно"? Нет пока. У государства такого решения нет. Поэтому Единый марафон выполняет эту функцию", - заявил нардеп.

Юрчишин сказал, что комитет должен предложить решение, как сделать телемарафон более эффективным или "гарантировать непроникновение российской пропаганды на телевизор", если телемарафона не будет.

Напомним, по результатам опроса, в 2023 году единый телемарафон потерял почти половину аудитории.

Ранее источник "Страны" сообщили, что власти хотят остановить единый телемарафон с января 2024 года, так как он себя исчерпал.