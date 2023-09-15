В государственный бюджет Украины на 2024 год заложено 1,5 млрд гривен на съемку 53 сериалов и фильмов. Их планируют снимать полностью за счёт государственных средств.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Ещё почти 200 млн гривен потратят на государственные СМИ: телеканал "Рада" и парламентскую газету "Голос Украины". Это на 5,4 млн больше, чем в текущем году.

Отметим, буквально вчера стало известно, что госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" провело два тендера на съёмки сериалов на 32,6 млн грн.

"Я, честно говоря, думал, что эту тему закрыли с увольнением Ткаченко. Но вот только что залез посмотреть, что за тендеры были подписаны после его увольнения (27.07.23)", — пишет нардеп.

Ранее мы писали о том, что украинский бюджет потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. Сериал должен называться "ПГТ Ингулец". Эта новость вызвала большой резонанс и возмущение украинцев.

В итоге продюсер картины Юрий Горбунов отказался от госфинансирования скандального сериала, но заявил, хочет продолжить съёмки.