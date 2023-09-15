В проекте госбюджета на 2024 год не заложены расходы на выборы в следующем году, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Из этого он делает вывод, что выборов в следующем году не будет.

Он напоминает, что когда были выборы в 2019 году, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн.

Отметим, что в бюджет могут вноситься правки в течение года. Ранее Владимир Зеленский называл одним из условий проведения выборов выделение на них 5 млрд долларов западными партнерами. Поэтому пока нельзя однозначно говорить, что выборов в следующем году не будет.

Напомним, что Кабмин Кабмин принял проект бюджета на 2024 год. Больше половины расходов пойдет на оборону.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что проведение выборов во время войны в Украине выгодно России и приведет к дестабилизации.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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