В пятницу, 15 сентября, в Украине идет 569-й день войны с Россией.
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15 сентября
07.28 Генштаб ВСУ заявил об освобождении села Андреевка к югу от Бахмута.
"В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой в Донецкой области", - говорится в утренней сводке ГШУ.
Вчера о взятии села заявляла замминистра обороны Анна Маляр, но ее опровергла воюющая в Андреевке 3-я ОШБр.
После чего Маляр отредактировала свое сообщение и написала, что бои за село продолжаются.
Бои за Андреевку и соседнюю с ней Клещеевку к югу от Бахмута длятся уже несколько месяцев.
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