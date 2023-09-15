Запад не смог должным образом обучить украинские войска перед контрнаступлением, пишет Financial Times.

Союзники Киева должны признать недостатки в подготовке и оснащении украинских вооруженных сил, которые способствовали "разочаровывающему прогрессу" в ходе контрнаступления.

Один из главных уроков контрнаступления в том, что западная подготовка украинских войск, обычно продолжающаяся пять недель, слишком коротка.

"Если бы я только делал то, чему меня научили [западные военные], я был бы мертв", - говорит Сулейман, командир спецназа 78-го полка.

По его словам, он тренировался с американскими, британскими и польскими солдатами, каждый из которых давал "несколько хороших советов", но также и "плохие советы". - Например, как их способ зачистки траншей. Я им сказал: "Ребята, нас убьют".

При этом некоторые официальные лица США в частном порядке обвиняли Украину, а не своих инструкторов и жаловались, что Украина "не смогла освоить современные операции, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и слишком избегала риска в своем подходе".

Также издание в целом признает ошибки, допущенные при планировании контрнаступления.

"Идея о том, что украинские войска, не имея никакого прикрытия с воздуха, прорвутся через российские позиции, всегда была скорее голливудским сюжетом, чем реальностью", - пишет FT.

"Спустя три месяца после начала контрнаступления Зеленский и его правительство столкнулись с реальностью того, что им не удалось добиться желаемого решающего прорыва, и теперь они готовятся к затяжной войне", - говорится в статье.

Среди украинских чиновников теперь главенствует более реалистичное мнение о том, что война будет медленной. Вопрос в том, готовы ли западные сторонники Украины предоставить стране поддержку в долгосрочной перспективе.

Украина же пока вернулась к кампании на истощение – изматывая противника артиллерией и разрушая линии снабжения дальними ударами – одновременно используя небольшие атаки пехоты.

"Эта стратегия Украины имела некоторый успех, но без внезапного краха России она будет осуществляться в лучшем случае медленно", - делает вывод FT.

Одновременно "российские силы продолжают учиться у своих противников и адаптировать свою тактику, будь то путем рассредоточения линий снабжения, более широкого использования беспилотников или отражения украинских нападений".

Поэтому ситуация вошла в клинч, где ни одна из сторон не имеет решающего военного преимущества. Западный чиновник заявил изданию, что "в таких истощающих конфликтах, как этот, войны выигрывают экономики".

Известно, что глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине осталось немногим более месяца для наступления.

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