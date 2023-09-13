Журнал The Economist анализирует, насколько успешно работает украинская тактика наступления.

Основные моменты статьи:

удерживая Бахмут "любой ценой" зимой, "Украина сожгла свои запасы снарядов", а РФ получила время для укрепления на юге;

Запад советовал сосредоточиться на наступлении на юге, но Украина пыталась растянуть оборону РФ, атакуя сразу в нескольких местах, в том числе на востоке;

под Бахмутом остались опытные бойцы со старой техникой, а на юг направили неопытных бойцов с новой западной техникой. В результате они совершили ошибки, которых опытные бойцы могли не допустить;

бойцам под Бахмут отправляют большую долю дефицитных боеприпасов. Источники издания говорят, что решение продолжать наступление под Бахмутом связано с политическими, а не военными резонами. О возможных причинах этого мы писали в отдельном материале;

западное планирование наступления основывалось на опыте 20-го века, без учета новых типов датчиков и дронов. Российские укрепления также оказались более значительными, чем предполагали на Западе;

наступление ВСУ на юге сразу пошло не по плану, а у Украины не было "плана Б". Тогда было решено перейти с бронетехники на атаки пехоты - это ограничило потери, но замедлило продвижение, что дает РФ время "перезагрузить" свою оборону;

некоторые чиновники на Западе считают, что более рискованные масштабные атаки привели бы к значительным потерям в начале, но позволили прорвать оборону РФ. Украина отвечает, что это сулило лишь потери;

обучения украинцев за границей было недостаточно, чтобы научить их западному способу ведения войны путем общевойскового маневра. В результате "украинцы до сих пор привязаны к советской доктрине". Впрочем, другие эксперты говорят, что украинский подход соответствует поставленной цели;

у Запада недостаточно опыта, чтобы обучать украинцев передовой тактической практике, актуальной для нынешних реалий;

дроны занимают центральное место в этой войне, а на западных полигонах строго ограничены условия, когда можно запускать БПЛА;

Украине не хватает младших командиров с опытом ведения наступательных операций, из-за этого перегружено командование бригад.

Издание считает, что эти проблемы не будут решены в ходе нынешнего наступления, а Украине в конечном итоге придется вновь ввести в действие крупные подразделения механизированных и бронетанковых войск.

"Неясно, сколько свежих сил осталось у обеих сторон. Темпы истощения, похоже, благоприятствуют Украине, а не России, но источники предполагают, что Россия, вероятно, все еще может накопить достаточно резервов, чтобы заткнуть дыры", - пишет издание.

Опрошенные The Economist военные эксперты сомневаются, что до зимы Украине удастся выйти до Азовского моря.

"Страна" подробно анализировала итоги украинского контрнаступления на южном фронте в отдельном материале.