Генерал Милли считает, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления
Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления.
Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать и признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.
При этом, по мнению Милли, еще слишком рано говорить о провале контрнаступления, поскольку Украина "продвигается очень устойчивыми темпами через российские линии фронта".
"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", - сказал генерал.
"В самом начале этой войны я сказал, что она будет долгой, медленной, тяжелой и с большим количеством жертв, и это именно то, что есть", - добавил Марк Милли.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов. Он сообщил, что на холоде, в сырости и в грязи воевать труднее, но боевые действия так или иначе продолжатся.
Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.