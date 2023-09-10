Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине осталось немногим более месяца для контрнаступления.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать и признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.

При этом, по мнению Милли, еще слишком рано говорить о провале контрнаступления, поскольку Украина "продвигается очень устойчивыми темпами через российские линии фронта".

"Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили", - сказал генерал.

"В самом начале этой войны я сказал, что она будет долгой, медленной, тяжелой и с большим количеством жертв, и это именно то, что есть", - добавил Марк Милли.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины продолжится и после наступления холодов. Он сообщил, что на холоде, в сырости и в грязи воевать труднее, но боевые действия так или иначе продолжатся.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.