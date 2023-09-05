Украина не сможет освободить всю территорию в ходе текущего наступления.

Считают аналитики британского Королевского института объединенных служб (RUSI).

Указывается, что попытки быстрого прорыва привели к "неприемлемым темпам потерь оборудования", а территорию освобождают очень медленно, что позволяет РФ восстанавливать силы.

Поэтому нужны будут новые операции.

"Независимо от прогресса, достигнутого во время контрнаступления Украины, последующие наступления будут необходимы для достижения освобождения украинской территории", - говорится в их статье.

Аналитики предлагают проанализировать текущую операцию, чтобы "получить информацию о формировании сил в ближайшие месяцы". И выделяют тут основные аспекты:

- Преобладание огня. Они считают, что это было достигнуто за счет ослабления контрбатарейных возможностей РФ и наличия точных и дальнобойных артиллерийских систем.

- Ремонт и поддержка западных БМП, которые позволяют минимизировать потери личной силы.

- Поиск технологический способ противоминной разведки.

- Кадровый потенциал Украины на уровне батальона и бригады ограничен. Обучение личного состава могло бы существенно помочь, но не по методике НАТО, а заточенной под украинские реалии.

- Армия РФ продолжает адаптировать свои методы. Увеличивает глубину заминированных полей, рассредотачивает, а не концентрирует системы РЭБ, переходит к прикладным средствам управления и контроля, не зависящим от носителя, смещает акцент на более точный огонь из-за угрозы своей логистике.

Bild считает, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления на юге.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.