Движущей силой украинского контрнаступления являются сотни небольших штурмовых групп, часто всего от восьми до десяти солдат.

Об этом пишет New York Times.

У каждой из групп очень узкие задачи - им поручено атаковать одну траншею, полосу деревьев или дом.

При таком подходе "маленькие деревни кажутся большими", а "ежедневный успех измеряется в ярдах, а не в милях".

"Это трудный способ вести войну - деревня за деревней, дом за домом - без гарантии успеха. Однако, будучи взяты и захвачены, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", - сообщает издание.

"Самое главное - удержать первую улицу. Затем мы посылаем дрон, который осматривает каждое здание. Наши солдаты разделены на две группы: огневую и маневренную. Огневая группа расстреливает россиян, спрятавшихся на разных этажах здания, а затем маневренная группа его зачищает. Вот так мы переезжаем дом за домом", - рассказал один из морских пехотинцев по имени Денис.

Если штурм не удается, дом просто разрушается артиллерией.

По словам морских пехотинцев, россияне также адаптируются. Например, они заливают горючим заминированное поле. "Как только украинцы приступят к расчистке проема, русские сбросят гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", - говорится в статье.

Если говорить о Времьевском выступе, около 70% членов украинских штурмовых групп являются выходцами из местных районов, включая Мариуполь. В ВСУ считают, что "это дает им явное преимущество перед врагом, который, по их мнению, сражается за зарплату".

При этом у россиян больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей, говорят украинские военные. "А еще они очень хорошо укрепляются - всякий раз, когда куда-то добираются - будь то поселение, лесополоса или просто поле", - добавил Денис.

Напомним, в Белом доме сообщили, что украинские войска достигли второй линии обороны армии РФ на юге Украины.

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