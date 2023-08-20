Президент Владимир Зеленский снова заявил, что задержка с началом наступления Украины была вызвана промедлениями в поставках западного оружия.

Об этом украинский президент сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"У нас был дефицит танков. Могли погибнуть тысячи человек. Вы пройдете 1-2-3-5 км, но вы потеряете тысячи людей. Вы не достигнете той цели, которая нам всем нужна", – заявил Зеленский.

Тем временем на Западе растет скептицизм относительно того, сможет ли Украина освободить больше территории, так как ВСУ не удалось прорвать российскую оборону, хотя наступление идет уже третий месяц.

Сегодня в западных СМИ вышла очередная, наполненная пессимизмом статья о контрнаступлении ВСУ. Washington Post пишет, что у Киева "заканчиваются варианты", поскольку "контрнаступление застопорилось".

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.